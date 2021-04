Covid. Ad Alghero positivi in leggero aumento: ora sono 262

Secondo l'ultimo report di Ats sono 228 le persone in quarantena

Di: Redazione Sardegna Live

I dati sull'andamento dei contagi Covid ad Alghero del 16 aprile, comunicati oggi al Sindaco Mario Conoci sono i seguenti: 262 positivi, 18 ospedalizzati e 228 in quarantena. Il raffronto rispetto all'ultima comunicazione del 14 aprile scorso (246 positivi) mostra un aumento di 16 soggetti. Ma per la prima volta, se si raffronta il dato con quello di due giorni, quindi del 15 aprile (262 positivi) il numero dei positivi non cresce.

"Resta invariato quindi il numero rispetto a due giorni fa, rallenta l'aumento fino a fermarsi, ed è un dato che lascia ben sperare", commenta il Sindaco Mario Conoci. "Da registrare inoltre l'andamento della campagna vaccinale, che secondo una stima generale conta una media di 500 algheresi al giorno. Mentre ci si accinge a terminare le somministrazioni per gli over 70 con questo buon ritmo, da lunedì si inizia con gli over 60. Dobbiamo tenere sempre alta la guardia, sostenere con impegno i nostri sanitari impegnati nelle vaccinazioni e i volontari che con il prezioso contributo stanno facendo in modo che le somministrazioni delle dosi alla popolazione procedano nel migliore dei modi” conclude il sindaco algherese.