Oggi a Cagliari manifestazione per le riaperture: "Vogliamo cambiare le cose"

Scenderanno in piazza per rivendicare l'apertura delle attività. Questa sera alle 16 in Piazza dei Centomila la manifestazione "all'insegna del rispetto delle normative". "Vogliamo che la nostra voce arrivi, vogliamo riaprire"

Di: Giammaria Lavena

Oggi alle 16, a Cagliari, si terrà nuovamente una manifestazione da parte degli imprenditori, che si raduneranno in Piazza dei Centomila. Indosseranno tutti una maglietta bianca, a simboleggiare neutralità e distanza da ogni partito politico.

"In pace e seguendo le regole - ha spiegato il promotore della mobilitazione, Fabio Macciò -. Vogliamo che la nostra voce arrivi, vogliamo riaprire". Nonostante la zona rossa gli ideatori nel gruppo Facebook 'Manifestazione globale Basta chiusure', hanno sottolineato che è arrivato loro il via libera dalla Procura di Cagliari.

"E' nostro diritto manifestare per cause autorizzate e riconosciute dalla procura. Basta avere l’auto certificazione e non possono multare perché è tutto legale", affermano. "Vogliamo cambiare le cose in maniera civile", ribadisce Macciò, invitando tutti a prendere le distanze da qualsiasi tipo di comportamento non consono.