Villacidro. Trova gps sulla ruota dell'auto e sporge denuncia: sospetti sul marito

Il suo meccanico ha rinvenuto un dispositivo di tracciamento degli spostamenti nella ruota della sua auto. Lei ha presentato una querela contro ignoti, avanzando però sospetti sul marito dal quale aveva già chiesto la separazione

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Villacidro, una 24enne è stata informata dal proprio meccanico dal quale aveva portato la macchina per un tagliando, che questi aveva trovato sotto la ruota posteriore sinistra del mezzo, un dispositivo Gps per il tracciamento degli spostamenti dell’auto, completo di sim card per il collegamento a internet.

L’apparato trasmetteva dunque la sua posizione in tempo reale. La giovane ha subito sospettato del marito, un 40enne allevatore dal quale è in fase di separazione, ed è corsa dai carabinieri. Non avendo la prova di chi possa aver interesse a conoscere i suoi spostamenti, ha presentato una querela contro ignoti per “interferenze illecite nella vita privata” che i militari hanno subito trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Adesso i carabinieri cercheranno di risalire all’autore del “monitoraggio illecito”, forse la carta sim rinvenuta potrà aiutarli in tal senso, nel caso in cui l’aspirante spia avesse commesso un errore. Al momento però prove contro il marito non ce ne sono.