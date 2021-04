Siniscola. Colpisce un giovane rompendogli l'apparecchio acustico: denunciato

Gli avrebbe causato anche lievi contusioni

Di: Giammaria Lavena

I carabinieri della Stazione di Siniscola hanno deferito in stato di libertà E.T., abitante del posto.

Il soggetto avrebbe colpito in una via pubblica, per futili motivi, un 21enne, rompendogli l’apparecchio acustico e causandogli lievi contusioni.