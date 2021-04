L’avvocato Piscitelli: “Massima attenzione per ritrovare Silvana Gandola, non può essersi volatilizzata”

La donna ha 79 anni e soffre di Alzheimer

Di: Redazione Sardegna Live

L’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna Onlus, chiede la massima allerta e attenzione per le ricerche di Silvana Gandola.

La donna torinese, scomparsa lo scorso 28 marzo, è stata vista per l’ultima nei pressi della spiaggia di Torre Vignola.

“E' un caso molto strano che si sia volatilizzata così - spiega Piscitelli -. Ci sono indagini in corso ma chiunque ha visto o sentito qualcosa, è invitato a darmi notizie, anche in forma anonima. Mettiamocela tutta come al solito per riportare Silvana a casa dalla figlia Laura, disperata a Torino perché medico anestesista ed impegnata h24 in questo grave momento di emergenza sanitaria; tra l'altro, solo un mese fa ha perso anche il padre, marito di Silvana che, proprio per questo motivo era venuta in Sardegna per riprendersi un po' dal lutto”.

Silvana, che ha 79 anni e soffre di Alzheimer, è stata infatti persa di vista dalla sua badante nella mattinata mentre passeggiavano nei pressi della spiaggia, vicino alla Chiesa di San Silverio.

Da allora la Compagnia dei carabinieri di Tempio Pausania sta coordinando incessantemente le operazioni di ricerca dirette dai vigili del fuoco, con la collaborazione dello Squadrone carabinieri “Cacciatori di Sardegna”, di protezione civile, barracelli e soccorso alpino. Sono stati fatti giungere anche dal Centro addestramento cinofilo dell’Arma dei Carabinieri due unità di cani per man-trailing, cosiddetti “cani molecolari”, che hanno fiutato una pista e circoscritto l’area delle ricerche, ma ancora senza risultato.