Cerca di sfuggire all'alt dei Carabinieri e rischia di investire uno dei militati, fermato 37enne

L’uomo, bloccato dopo un breve inseguimento è stato identificato e sanzionato

Di: Redazieone Sardegna Live

Ieri a Serrenti, i carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio perlustrativo, a seguito di quanto accaduto ad un posto di controllo, hanno denunciato in stato di libertà per resistenza un 37enne incensurato, operaio del luogo.

L’uomo, transitando in via Fara a bordo della sua Vespa Piaggio, pur di eludere l’alt dei carabinieri, ha messo in atto una manovra pericolosa e maldestra, rischiando di investire uno dei militari operanti che con prontezza riusciva a scansarsi, evitando di poco il contatto.

L’uomo, bloccato dopo un breve inseguimento è stato identificato e sanzionato perché il ciclomotore era privo di copertura assicurativa nonché per il mancato rispetto dei divieti vigenti di cui ai DPCM emanati per il contenimento della pandemia in corso, dal momento che il fermato non sapeva riferire un ragionevole motivo per il quale si trovasse in giro in moto, se non quello di avere avuto il piacere di farlo.

Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro amministrativo in quanto non assicurato.