Covid. A Sassari 65 nuovi casi in una settimana

I positivi sono attualmente 138, tredici dei quali ricoverati

Di: Redazione Sardegna Live

Sessantacinque nuovi casi in una settimana. È il dato dell'aumento delle persone positive al Covid a Sassari, comunicato oggi dal sindaco Nanni Campus. I positivi in totale salgono così a 138, 13 in più rispetto al giorno precedente e 65 in più rispetto a giovedì scorso. Le persone ricoverate per covid, residenti nel comune di Sassari, sono 13.