Pranzo politici a Sardara: in Procura comandante 151esimo Reggimento Brigata Sassari

Il colonnello Marco Granari è una delle 19 persone identificate durante il blitz dei finanzieri in occasione del pranzo proibito a Sardara. Questa mattina è stato convocato in Procura per essere sentito dal pubblico ministero

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina il colonnello Marco Granari è stato convocato in Procura per essere sentito dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia in qualità di persona informata sui fatti, nell'ambito dell'indagine sul pranzo 'proibito' organizzato nello stabilimento delle Nuove Terme di Sardara, a cui avrebbero preso parte una quarantina di persone tra dirigenti della Regione, manager di aziende sanitarie, medici, ingegneri, vertici di enti strumentali, politici e militari.

Il comandante del 151esimo Reggimento della Brigata Sassari è stato sentito dal magistrato e dai finanzieri e ha chiarito le ragioni della sua presenza nel complesso termale di Sardara. L'ufficiale è infatti una delle 19 persone identificate e sanzionate dai militari della Guardia di Finanza della tenenza di Sanluri che hanno effettuato un blitz interrompendo il pranzo, mentre numerosi altri commensali sono fuggiti.

Al momento non trapela nulla sull'esito dell'interrogatorio al colonnello Granari.