La Maddalena. Morto dopo il vaccino, eseguita l'autopsia: stroncato da trombosi

Prematuro ipotizzare relazioni avverse all'AstraZeneca

Di: Redazione Sardegna Live

È stata eseguita l’autopsia sul corpo del 58enne di La Maddalena, Pierpaolo Impagliazzo, deceduto nei giorni scorsi all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove era stato ricoverato in seguito all'aggravarsi delle condizioni di salute.

All'uomo, il 25 marzo scorso, era stato somministrato il vaccino nella base militare maddalenina dove lavora come civile. Un paio di giorni dopo sarebbe arrivato il malessere (dolori addominali e nausea), che non ha accennato a diminuire determinandone il ricovero presso il locale ospedale Paolo Merlo. Visto l'aggravarsi del quadro clinico, il 58enne è stato trasferito in elicottero prima a Olbia e poi in Rianimazione a Cagliari, dove è deceduto a poche ore dall'arrivo.

È stato ucciso da una trombosi all'addome: questo il primo esito dell'autopsia, ma bisognerà attendere gli esami istologici per capire se ci siano relazioni con il vaccino AstraZeneca che gli era stato somministrato due settimane prima.

Il medico legale - come riportano i quotidiani L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna - avrebbe dunque accertato la natura del decesso, ma non è possibile ancora ipotizzare un rapporto di causalità o qualsiasi altro tipo di legame con la vaccinazione anti-Covid. L'autopsia è stata disposta dal pm Marco Cocco e affidata al medico legale Roberto Demontis e al collega Matteo Nioi, mentre la famiglia ha nominato i consulenti Alessio Bittu e Roberto Sirena.