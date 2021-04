Banchetto di Sardara. Spuntano altri nomi, c'è anche il portavoce di Solinas

L'opposizione in Consiglio regionale da giorni chiede al governatore di presentarsi in Aula per riferire sulla vicenda

Di: Redazione Sardegna Live

È attesa la seduta del Consiglio regionale di questa mattina. Se nella giornata di ieri in Aula è andato in scena uno spettacolo che il Presidente Michele Pais ha definito “di pessimo esempio”, con urla, tentativi di occupazione, attacchi e scontri verbali a gran voce, oggi la scena potrebbe addirittura ripeteresti.

AL CENTRO DELLA POLEMICA sempre il banchetto di Sardara. Se ieri la vicepresidente Alessandra Zedda con una dichiarazione ha cercato di chiarire la posizione del Governatore Solinas sulla vicenda e così ha permesso che i lavori proseguissero, nella giornata di oggi la tensione potrebbe addirittura salire alle stelle.

IL PORTAVOCE DI SOLINAS PRESENTE AL BANCHETTO DI SARDARA Il nome del portavoce del Presidente Solinas, infatti, appare sulle pagine dell’Unione Sarda: la sua presenza al pranzo tanto discusso è stata confermata. Il suo nome sarebbe emerso nel corso dell’incontro in Procura tra il sostituto Giangiacomo Pilia e il Comandante del Corpo forestale Antonio Casula.

Lo stesso Mauro Esu, nell’edizione de La Nuova Sardegna del 12 aprile, aveva smentito la sua presenza al banchetto aggiungendo anche “e neppure io ho organizzato quel pranzo”.

OPPOSIZIONE SUL PIEDE DI GUERRA Dunque, la presenza a Sardara del portavoce del Presidente Solinas potrebbe scatenare oggi l’ira dell’opposizione in Consiglio regionale che da giorni chiede al governatore di presentarsi per riferire sulla vicenda.

LE POLTRENE DA SPARTIRE Al centro della polemica ormai infuocata c’è disegno di legge 107 sulla riorganizzazione degli staff di presidenza e assessorati della regione. La minoranza chiede che vi sia la massima chiarezza, vuole capire se il pranzo di Sardara è legato in qualche modo agli incarichi che potrebbero derivare dall’approvazione della 107. Una sorta di banchetto preliminare per spartirsi le poltrone.

GLI ALTRI NOMI DI CHI HA PARTECIPATO AL BANCHETTO Durante l’incontro di ieri in Procura, come riportato dall’Unione Sarda, sarebbero emersi anche i nomi di Umberto Oppus, direttore generale dell’assessorato agli Enti locali e delle finanze e sindaco di Mandas, Sandro Murtas, dirigente ed ex direttore di Abbanoa, e Pietrino Fois ex consigliere regionale.

SOLINAS ATTESO IN CONSIGLIO REGIONALE PER I PROVVEDIMENTI Il Governatore Christian Solinas fin dal primo momento ha manifesto sconcerto e disapprovazione per la vicenda di Sardara giudicando inaccettabile l’accaduto e spiegando, inoltre, che sarebbe inconciliabile la permanenza in qualunque ruolo o incarico regionale di chi abbia violato le norme di contenimento della pandemia.

Per questo motivo, in seguito alla conferma della presenza al banchetto di persone a lui strettamente collegate, le opposizioni in Consiglio regionale si aspettano che il governatore oggi si presenti in Aula per comunicare quali misure e provvedimenti saranno da lui adottati.