Pranzo a Sardara. L’ex assessore regionale Erriu: “Ero presente. Mi scuso con tutti”

"Sono stato invitato da un amico, ma non sapevo né quanta gente ci sarebbe stata, né chi"

Di: Redazione Sardegna Live

Tra i partecipanti all’ormai famoso pranzo di Sardara anche l'ex assessore regionale degli Enti locali, Cristiano Erriu, già presidente dell'Anci Sardegna, che oggi si scusa: "Sì, ero presente – dice a La Nuova Sardegna -. Sono stato invitato da un amico, ma non sapevo né quanta gente ci sarebbe stata, né chi".

"C'era un grande assembramento - afferma - forse una quarantina di persone. Quando è arrivata la Finanza io mi trovavo già a tavola, ma non sono stato sanzionato. Ho tenuto un comportamento sbagliato. Mi scuso con tutti. Mi sono scusato con la mia famiglia in privato e ora lo faccio pubblicamente. Ora sono un privato cittadino, ma in passato ho ricoperto ruoli pubblici importanti, quindi mi scuso con tutti".

