Cagliari. Interrati rifiuti pericolosi industriali: 815 mila euro di sanzione alla società “Sanac S.P.A.”

Tributo destinato alle casse della Regione Autonoma della Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

In questi ultimi giorni i finanzieri della Stazione Navale di Cagliari hanno concluso una complessa attività di polizia ambientale ed economico-finanziaria a tutela dei territori della Sardegna, constatando sanzioni, rispetto al tributo evaso, di circa 815 mila euro (c.d. “Ecotassa”) alla Società “Sanac S.p.a.” (Società Anonima Nazionale Argille e Caolini), in località “Macchiareddu - Grogastu” (Cagliari), appartenente oggi al Gruppo ILVA.

Come riferito dalla Guardia di finanza, a partire dal 2000, i rifiuti pericolosi industriali, riconducibili al ciclo produttivo dello stabilimento in questione, “venivano abilmente occultati attraverso l’interramento nel sottosuolo”.

Grazie agli interventi delle Fiamme Gialle, effettuati tra il 2015 e il 2016, nell’ambito dell’“Operazione Underground”, è stato possibile scoprire l’attività illecita – spiegano i finanzieri -. Le numerose violazioni constatate di carattere penale hanno portato alla segnalazione all’Autorità giudiziaria di alcuni soggetti, dipendenti a vario titolo dalla predetta Società, in quanto fautori di attività illecite rientranti tra le attività di “gestione di rifiuti non autorizzata” e illecito smaltimento per deposito sul suolo o nel suolo (occultamento nel sottosuolo).

In due distinte discariche abusive sono state ritrovate 70 mila tonnellate di rifiuti industriali pericolosi di vario genere interrati ad una profondità di 3 metri circa, all’interno di un’area di 16.000 metri quadrati.

Conclusa la procedura di smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti e la bonifica dell’area interessata, è stato possibile applicare il tributo, determinato dal quantitativo riportato sui formulari identificativi dei rifiuti (F.I.R.) e destinato alle casse della Regione Autonoma della Sardegna.

I finanzieri precisano che il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi è stato introdotto dalla legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (Legge Finanziaria) con le seguenti finalità ambientali finalizzate a favorire la minore produzione di rifiuti; il recupero dagli stessi di materia prima e di energia e la bonifica di siti contaminati ed il recupero di aree degradate.

“L’attività appena conclusa – sottolinea il Col. Alessandro Bucci, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale Cagliari - è la sintesi di un attento lavoro che quotidianamente vede impegnata la componente aeronavale a far rispettare le norme e i regolamenti a tutela dell’ambiente, a vantaggio della salute umana. Si parte dalla ricerca e dal riconoscimento dei siti utilizzati come discariche abusive, si individuano i soggetti responsabili, si seguono tutte le fasi di smaltimento in discarica autorizzata e di bonifica delle aree inquinate, fino alla determinazione del tributo evaso, la c.d. “Ecotassa”, che confluisce, come accade ormai da diversi anni, nelle casse della Regione Autonoma della Sardegna, per la gestione di accurate politiche ambientali, al fine di non appesantire il gravame fiscale sui propri cittadini”.