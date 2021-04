A Gavoi ci sono 113 positivi, il sindaco firma ordinanza con più restrizioni

Stop all’asporto, ma anche chiusura di cimitero, parchi e giardini. Ecco alcune delle misure in vigore

Di: Redazione Sardegna Live

A Gavoi la situazione non migliora. Ad oggi ci sono 113 casi di positività al Covid e il sindaco Salvatore Lai ha deciso di firmare una nuova ordinanza, che di fatto proroga quella del 6 aprile scorso con la quale aveva istituito la zona rossa.

Ora che la zona rossa riguarda tutta la Sardegna, il sindaco di Gavoi con il nuovo provvedimento ha previsto ulteriori restrizioni. Oltre al divieto di spostamento, anche all’interno del Comune, è prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole, la sospensione del commercio ambulante e del mercato rionale settimanale. E ancora, lo stop all’asporto per bar e ristoranti, la chiusura degli H24. Resteranno chiusi anche il cimitero comunale, le aree gioco e i giardini pubblici. La nuova ordinanza resterà in vigore sino al 20 aprile compreso.