Morto per trombosi diffuse dopo il vaccino. Coincidenza o conseguenza?

La Procura indaga sulla morte del 58enne, il malore due giorni dopo la somministrazione del vaccino

Di: Redazione Sardegna Live

La Procura di Tempio intende far luce sulla morte di un 58enne de La Maddalena, Pierpaolo Impagliazzo, deceduto sabato sera all'ospedale Brotzu di Cagliari dove era stato ricoverato in seguito all'aggravarsi delle condizioni di salute per trombosi diffuse.

All'uomo, il 25 marzo, era stato somministrato il vaccino nella base militare maddalenina dove lavora come civile. Un paio di giorni dopo sarebbe arrivato il malessere (dolori addominali e nausea), che non ha accennato a diminuire determinandone il ricovero presso il locale ospedale Paolo Merlo. Visto l'aggravarsi del quadro clinico, il 58enne è stato trasferito in elicottero prima a Olbia e poi in Rianimazione a Cagliari, dove è deceduto a poche ore dall'arrivo.

La trombosi rilevata qualche giorno dopo la somministrazione di AstraZeneca, come riportato da L'Unione Sarda, ha convinto i medici del Brotzu a contattare la Procura gallurese. Non vi è alcuna correlazione evidente fra il vaccino e la morte di Impagliazzo, ma il personale sanitario ha ritenuto opportuno mettere agli atti la successione degli eventi. Sarà compito proprio del sostituto procuratore Marco Cocco, che ha incaricato il medico legale si eseguire l'autopsia, accertare se vi siano legami fra la somministrazione di AstraZeneca e il decesso dell'uomo.

L'esame autoptico si svolgerà domani al Policlinico di Monserrato. Il magistrato, in previsione di ciò, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati. In base a quanto emergerà dall'esame deciderà come procedere.

Impagliazzo lascia la moglie e due figlie, che hanno chiesto a un legale di seguire la vicenda. "E' prematura - spiegano prudentemente gli stessi legali della famiglia - ogni valutazione senza conoscere l'esito dell'esame autoptico all'esito del quale avremo qualche dato in più. Al momento è doveroso, nel rispetto dei familiari, attendere dati certi che sono necessari per far luce su quanto accaduto".