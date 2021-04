Cagliari. “Basta chiusure”. Macciò: “Vogliono boicottare la manifestazione”

“La nostra sarà una protesta civile e pacifica”

Di: Redazione Sardegna Live

Il promotore della mobilitazione “Basta chiusure”, in programma sabato prossimo, 17 aprile, in Piazza dei Centomila a Cagliari, Fabio Macció, con una diretta Facebook fa alcune importanti precisazioni: “Ci sono persone che vogliono boicottare la manifestazione. Non è vero che ci hanno revocato le autorizzazioni, non è vero che siamo contro la Polizia, non è vero che stiamo andando in piazza per spaccare tutto”.

“Abbiamo un ottimo rapporto con la Questura – continua -. Siamo persone civili. Non è vero che le ci hanno revocato le autorizzazioni”.

Fabio Macciò, anche alla luce degli scontri registrati con la Polizia oggi a Roma nel corso della manifestazione “Io apro”, sottolinea: “Se facciamo casino non ci ascolta nessuno, possiamo fare una protesta civile. Sarà una bellissima mobilitazione. Portate anche i bambini perché questa sarà una manifestazione di pace”.

Il 17 aprile scenderanno in piazza i lavoratori dei ristoranti e dei bar, ma anche il mondo delle palestre, piscine, società sportive, teatri, cinema e spettacoli viaggianti. “Vogliamo solo riaprire e lavorare”.

“In pace e seguendo le regole – precisa più volte l’organizzatore -. Vogliamo che la nostra voce arrivi, vogliamo riaprire. Si scenderà in piazza per manifestare e comunicare delle decisioni”.