Alghero. Il sindaco non proroga l'ordinanza, si può tornare in classe

La riapertura avverrà secondo quanto stabilito dal Governo per le zone rosse: didattica in presenza per tutte le scuole fino alla prima media

Di: Redazione Sardegna Live

Dodici classi su ventinove che hanno terminato la quarantena, si attendono i risultati dei tamponi effettuati nel pit-stop del 9 aprile e in data odierna per “liberare” le altre classi. Ma in generale la situazione ad Alghero volge verso un controllo più definito, i casi di positività isolati nei cinque plessi in cui sono stati rilevati. Sono le comunicazioni del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) di Alghero pervenute oggi, che hanno indotto verso la decisione di non prorogare l’ordinanza del Sindaco Mario Conoci di sospensione in via precauzionale dell’attività didattica in presenza presso tutte le scuole di ogni ordine e grado e presso gli asili nido presenti sul territorio comunale, dal 7 al 12 aprile (compreso).

Rispetto al 7 aprile scorso, il quadro complessivo della popolazione scolastica va verso una definizione che garantisce più efficace monitoraggio e garanzia di sicurezza. La riapertura avverrà secondo quanto stabilito dal Governo per le zone rosse, con la decisione di far ripartire la didattica in presenza per tutte le scuole fino alla prima media.