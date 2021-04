“Basta chiusure”, nuova mobilitazione a Cagliari per riaprire bar e ristoranti

Sabato 17 aprile in Piazza dei Centomila. “Si può manifestare anche in zona rossa”

Di: Redazione Sardegna Live

I lavoratori dei ristoranti e dei bar scendono nuovamente in piazza. Fissata la data: la manifestazione si terrà sabato prossimo, 17 aprile, in Piazza dei Centomila a Cagliari.

“Tutti in magliettina bianca: colore neutro, nessun partito politico – spiega il promotore della mobilitazione Fabio Macció -. Sono invitati tutti, chiunque si sente di voler manifestare a fianco a noi”.

“In pace e seguendo le regole – sottolinea più volte l’organizzatore -. Vogliamo che la nostra voce arrivi, vogliamo riaprire. Si scenderà in piazza per manifestare e comunicare delle decisioni”.

“La manifestazione – sottolineano gli ideatori nel gruppo Facebook 'Manifestazione globale Basta chiusure' - è stata autorizzata dalla procura di Cagliari, pertanto anche in zona rossa ci si può dirigere alla manifestazione in quanto è nostro diritto manifestare per cause autorizzate e riconosciute dalla procura. basta avere l’auto certificazione e non possono multare perché è tutto legale”.

L’8 aprile si è tenuta la prima protesta che ha riguardato non solo bar e ristoranti, ma anche a palestre, piscine, società sportive, teatri, cinema, spettacoli viaggianti. “Vogliamo solo riaprire e lavorare. Siamo qui per chiedere questo” l’appello lanciato dalle circa duecento persone presenti in piazza Garibaldi.