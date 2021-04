Sugherificio Molinas vince il test della sostenibilità

Una realtà famigliare, 100% Italiana, leader dell’industria del sughero

Di: Redazione

Sugherificio Molinas ci racconta i suoi investimenti e i suoi successi in ambito di sostenibilità ambientale. Una realtà famigliare, 100% Italiana, leader dell’industria del sughero, dove la produzione industriale ha saputo integrarsi a pieno con una materia prima 100% naturale.

Inutile dirlo: il 2020 è stato un anno un po’ strano. Le problematiche legate al cambiamento climatico e alle dinamiche ambientali ed economiche centrali per tutto il 2019, han lasciato il posto ad altri temi che ormai conosciamo molto bene. Ma il problema non è svanito, anzi.

Per la prima volta, quest’anno abbiamo avuto la possibilità di vedere come sarebbe il mondo senza una presenza costante e ingombrante dell’uomo. Abbiamo avuto modo di riflettere sul concetto di sostenibilità e analizzare i reali bisogni della generazione presente, dei nostri stili di vita, della qualità della vita che facciamo.

Vogliamo quindi partire da questi spunti per presentarvi oggi un caso di successo, che parla di sviluppo sostenibile e crescita economica nella tutela delle risorse naturali.

Cosa significa sostenibilità per Sugherificio Molinas?

“Il rispetto per la natura, per i suoi tempi e le sue dinamiche, la ricerca continua per mantenere minimo il nostro impatto sull’ambiente, la definizione di obiettivi di sostenibilità ambientale chiari, concreti e raggiungibili: questo, per noi, vuol dire essere sostenibili. La tutela dell’ambiente e lo sviluppo aziendale devono procedere pari passo.” queste le parole di Paolo Molinas, responsabile vendite di Sugherificio Molinas.

L’azienda di Calangianus ha messo in atto un piano pluriennale di interventi che mira a ridurre i consumi e a rendere sempre più efficienti le proprie linee produttive. Un progetto ambizioso e all’avanguardia per il settore, perfettamente in linea con la mission aziendale.

Per Sugherificio Molinas, mantenere una posizione di leadership nel settore significa anche avere sempre una particolare attenzione alle tematiche ambientali. Questo deve avvenire attuando progetti di sostenibilità chiari e stracciando i risultati, ogni anno, in un bilancio di sostenibilità annuale.

Quattro le principali aree di intervento:

● energie rinnovabili

● efficientamento dei macchinari

● riciclo dei materiali di scarto

● salvaguardia delle foreste

Il piano di riduzione dei consumi di combustibili non rinnovabili è stata la prima sfida di Sugherificio Molinas: a partire dal 2018 sono stati realizzati diversi impianti fotovoltaici che consentono oggi al sugherificio di produrre in modo autonomo più di 1MW e coprire il 15% del fabbisogno energetico.

L’azienda ha ormai ridotto ai minimi storici l’impiego di combustibili fossili:





● è stato eliminato l’acquisto e l’utilizzo di olio BTZ che nel 2018 costituiva il 49% della spesa complessiva;

● il consumo di gasolio costituisce solamente il 4% della spesa complessiva mentre nel 2018 ne costituiva il 22%;

● l’utilizzo di combustibile a biomassa ecologica (cippato di legno) costituisce oggi il 96% della spesa complessiva.

Tutto questo si traduce in un vero e proprio processo di pulizia dell’ambiente, riducendo al minimo il carbon footprint di Sugherificio Molinas:





● 2.800 tonnellate di CO2 risparmiate;

● 360.000 alberi salvati;

● 1,15 milioni di litri i petrolio non utilizzati.

A livello di produzione sono stati inseriti macchinari e nuove tecnologie a basso consumo, per ridurre l’impiego di risorse ed efficientare il consumo energetico. Da sempre Sugherificio Molinas ha creato linee di prodotti specifici per riciclare gli scarti delle produzioni più nobili, con l’obiettivo di creare un’economia circolare dentro e attorno la nostra azienda.

La valorizzazione e la salvaguardia del contesto ambientale in cui operiamo sono sempre al primo posto per l’azienda. Con oltre 8000 ettari di sugherete di proprietà situate tutte in Italia, tra la Sardegna e la Toscana, la famiglia Molinas ha sempre creduto e investito molto nelle sue foreste di sughero, nella loro salvaguardia, e nella loro tutela. Negli ultimi hanno creato delle vere e proprie catene di custodia e nuovi processi di certificazione (Forest Stewardship Council® - FSC) per definire standard precisi di tutela e monitoraggio nel tempo.

Sugherificio Molinas è un vero esempio di sviluppo in grado di difendere e tutelare il mondo che lo circonda. Un’azienda in cui il concetto di sostenibilità è andato oltre, diventando vera e propria sostenibilità sociale, che migliora la qualità del business andando a soddisfare i bisogni di un modo nuovo, etico e consapevole di fare impresa.