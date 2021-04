Pranzo a Sardara tra politici e manager, Fratelli d’Italia: “Non era presente nessun nostro esponente”

Al momento, secondo quanto si apprende, nessuno dei commensali avrebbe comunicato la propria partecipazione al Presidente Christian Solinas

Di: Redazione Sardegna Live

“All’incontro svoltosi mercoledì scorso a Sardara non era presente nessun esponente di Fratelli d’Italia. Il movimento diffida chiunque dall’affermare il contrario”.

Sono queste le parole di Antonella Zedda, Coordinatore Regionale Fratelli d’Italia.

“FdI ha sempre creduto all’etica dell’esempio e in un momento in cui si chiedono pesanti sacrifici ai cittadini, si limita la possibilità̀ di lavorare a tante categorie produttive è impensabile ritenere che uomini e donne del nostro movimento si riuniscano intorno a tavoli organizzati al di fuori dalle norme. Rifiutando di entrare a far parte del Governo Draghi, FdI ha già dimostrato di tirarsi fuori dalle tavole imbandite. Non condividendo la gestione nazionale dell’emergenza legata al COVID, FDI ha ben chiaro che le regole di uno Stato valgono per tutti i cittadini, nessuno escluso. Siamo abituati a mettere la faccia in ogni nostra azione e battaglia, a rivendicare con orgoglio idee e scelte, anche se portate avanti in solitudine, per le quali siamo stati sempre pronti a pagare il conto senza scappare dalla finestra”.

LA POLEMICA NON SI PLACA Secondo fonti vicine alla presidenza, il governatore Christian Solinas esprime sconcerto e disappunto per una vicenda che si è consumata a sua totale insaputa e resa ancora più grave perché avvenuta in un momento di grande sofferenza per i cittadini sardi, costretti a sacrifici e limitazioni a causa della pandemia.

I PROVVEDIMENTI Inoltre, le stesse fonti fanno sapere che Solinas reputa inconciliabile la permanenza in qualunque ruolo o incarico regionale di chi abbia violato le norme di contenimento della pandemia sulle quali i pubblici ufficiali o coloro che sono incaricati di pubblico servizio devono per primi dare il buon esempio.