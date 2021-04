Schianto fra due auto a Cagliari, un uomo in pronto soccorso

Trentaduenne trasportato al Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina in via Calamattia, a Cagliari. Una Porsche Cayenne condotta da una 45enne, proveniente dal parcheggio del market Superpan, si è scontrata con una Renault Laguna condotta da un 32enne che transitava diretta verso via Riva Villasanta.

Dopo l'urto la Renault è andata in testa coda e dopo diverse evoluzioni si è fermata al centro della strada.

Immediati i soccorsi da parte del personale del 118. Il conducente della Renault, rimasto ferito, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e per regolare il traffico.