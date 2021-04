Villagrande Strisaili piange la scomparsa di una concittadina, vittima del Covid

Lutto per la comunità: "Questa maledetta pandemia non accenna a lasciarci"

Di: Giammaria Lavena

Lutto a Villagrande Strisaili per la scomparsa di una concittadina della frazione di Villanova, stroncata dal Covid. "Oggi con profondo dispiacere abbiamo appreso la notizia del decesso di una nostra cara concittadina di Villanova, di recente risultata positiva al coronavirus. Questa maledetta pandemia non accenna a lasciarci, continuando a mietere vittime e provocare dolore".

"A nome nostro e delle nostre comunità porgiamo le più sentite condoglianze a tutti i familiari - si legge in una nota dell'amministrazione comunale -. Dobbiamo inoltre comunicare che sono stati riscontrati altri quattro casi di positività a Villanova, confermati al tampone molecolare".

"Per tutti sono in corso le operazioni di tracciamento da parte dell'Istituto di Igiene Pubblica, che al momento lasciano presagire che il numero sia destinato ad aumentare. Per tale motivo - si legge l il Comune sta collaborando con l'Usca per sottoporre a tampone i soggetti venuti a contatto con i positivi".

"In via del tutto precauzionale per tutta la settimana prossima verranno chiusi i plessi scolastici di Villanova. Vista la preoccupante situazione sanitaria, non escludiamo ulteriori limitazioni a tutela della salute pubblica. Vi terremo costantemente informati sull'evolversi della situazione".