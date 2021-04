Tortolì. Sette non conviventi a cena insieme: intervento della polizia e sanzione

Gli agenti sono intervenuti in seguito a segnalazioni di "rumori molesti" provenienti dall'appartamento

Di: Giammaria Lavena

Nella serata di ieri una Volante del Commissariato di Tortoli è stata inviata dalla Sala Operativa in una abitazione privata a seguito di segnalazioni relative a rumori molesti provenienti da un appartamento. La Squadra ha quindi fatto ingresso nell'abitazione, dove sarebbero state trovate sette persone non conviventi intente a consumare la cena.

I presenti sono stati tutti sanzionati per la violazione delle prescrizioni volte al contenimento della pandemia Covid, che vietano la presenza di più di due persone non conviventi in una abitazione privata.

Complessivamente, nel corso del fine settimana sono state identificate 830 persone, controllati 607 veicoli e 127 esercizi pubblici e sono state sanzionate 13 persone per la violazione della normativa volta al contenimento della pandemia.