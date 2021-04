“Rafforzare i rapporti tra la Catalogna, Alghero e l’Uniss”: Paola Deiana (M5S) incontra Luca Bellizzi in videoconferenza

Ieri pomeriggio si è tenuto un incontro in videoconferenza tra la parlamentare del Movimento 5 stelle, Paola Deiana, il rappresentante del Governo Catalano in Italia, Luca Bellizzi, e Salvatore Fadda dell’Università di Sassari e della Rete delle Università Catalane “Xarxa Vives”.

Giammaria Lavena

“Un colloquio molto positivo - ha commentato la deputata algherese -, nel corso del quale è emersa la volontà di dare un risvolto operativo ad un progetto che abbia come prospettiva lo sviluppo di tutte quelle attività che coinvolgono i diversi settori del management, dell'economia, della storia e della cultura”. In apertura, sono stati evidenziati i buoni rapporti che ci sono sempre stati tra i due territori.

“Il legame con la Catalogna, considerata la storia che ci unisce, ha delle basi caratterizzate soprattutto da rapporti di grande umanità e solidarietà”, ha detto l’onorevole. “Ci unisce un legame storico, culturale e sentimentale”, ha sottolineato Luca Bellizzi che ha spiegato come sia importante la fattiva collaborazione con l'Università di Sassari affinché “si potenzino al massimo i legami con la Sardegna”.

In particolare, il delegato della Generalitat de Catalunya in Italia e il rappresentante dell’Università, hanno anticipato alla parlamentare che, la cattedra di lingua e cultura catalana a Sassari è “il primo passaggio per rafforzare le relazioni con il territorio” a cui seguirà entro l'anno, un Master in “Salute Planetaria” con l’Universitat Oberta de Catalunya e iniziative innovative in diversi settori economico-sociali, ad iniziare dalla salute comunitaria e poi proseguendo con le produzioni alimentari.

“Dopo questo primo incontro, fondamentale è mettere appunto le varie fasi operative che portino agli obiettivi delineati. Da questo punto ho dato loro la mia massima disponibilità e partecipazione”, ha concluso Paola Deiana.

"Enfortir les relacions entre Catalunya, l'Alguer i Uniss": Paola Deiana - membre del parlament italià M5S- es troba en videoconferència amb Luca Bellizzi de la Generalitat. L'objectiu és enfortir les relacions bilaterals entre Catalunya, la ciutat de l'Alguer, la Universitat de Sàsser i Sardenya.



Així es va debatre en la primera reunió celebrada aquesta tarda, mitjançant videoconferència, entre la parlamentària del Moviment de 5 estrelles, Paola Deiana, el representant del Govern català a Itàlia, Luca Bellizzi, Salvatore Fadda de la Universitat de Sassari i la Xarxa d'Universitats catalanes.

“Xarxa Vives”. "Una conversa molt positiva - va comentar el diputat de l'Alguer - durant la qual va sorgir el desig de donar una implicació operativa a un projecte que té com a perspectiva el desenvolupament de totes aquelles activitats que impliquen els diversos sectors de gestió i economia., Història i cultura ". Al principi, es van destacar les bones relacions que sempre hi ha hagut entre els dos territoris.



"El vincle amb Catalunya, atesa la història que ens uneix, té bases caracteritzades sobretot per relacions de gran humanitat i solidaritat", va dir l'honorable membre. "Ens uneix un vincle històric, cultural i sentimental", va subratllar Luca Bellizzi, que va explicar la importància que té la col·laboració efectiva amb la Universitat de Sassari perquè "es maximitzin els vincles amb Sardenya".



En particular, el delegat de la Generalitat de Catalunya a Itàlia i el representant de la Universitat, van anticipar al parlamentari que la càtedra de llengua i cultura catalanes a Sàsser és "el primer pas per enfortir les relacions amb el territori" al que seguirà un any, un màster en "Salut planetària" amb la Universitat Oberta de Catalunya i iniciatives innovadores en diversos sectors econòmics i socials, començant per la salut comunitària i continuant amb la producció d'aliments.

“Després d'aquesta primera reunió, és fonamental posar les diverses fases operatives que condueixen als objectius exposats. A partir d'aquest moment els vaig donar la màxima disponibilitat i participació ”, va concloure Paola Deiana.