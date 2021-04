San Vito. Trovato in b&b con della marijuana: denunciato 27enne

E' stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti

Di: Giammaria Lavena

Ieri sera a San Vito, in località Monte Porceddus, i carabinieri del Radiomobile della compagnia di San Vito hanno denunciato in stato di libertà per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un disoccupato, 27enne di Burcei senza fissa dimora, già noto per tutta una serie di precedenti.

Nel corso di una mirata perquisizione i militari avrebbero rinvenuto, in un bed and breakfast presso il quale occasionalmente alloggiava, un involucro di cellophane trasparente, contenente 11,4 grammi di marijuana e un ulteriore pacchetto, costituito da una busta per tabacco trinciato, contenente ulteriori 11,14 grammi della medesima sostanza.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro probatorio penale e verrà inviato al laboratorio dell'Agenzia delle Dogane di Cagliari per necessarie analisi chimiche e tossicologiche.