Anci alla Regione: "Gelate notturne. Dichiarare stato calamità naturale per settore agricolo"

"Gravissimi danni per il settore agricolo e vitivinicolo"

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, ha inviato un appello alla Regione affinché venga riconosciuto lo stato di calamità naturale per il settore agricolo e vitivinicolo afflitto dalle gelate notturne.

"Hanno prodotto, nel settore agricolo (in particolare per quello vitivinicolo), gravissimi danni - spiega il numero uno di Anci -. Diversi sindaci segnalano la necessità di attivare lo Stato di calamità naturale per consentire agli agricoltori di avere riparati i danni per le loro attività che, stante anche la difficilissima congiuntura, rischiano di avere un contraccolpo negativo devastante".

"Si chiede pertanto - conclude Deiana - di valutare attentamente la situazione e prevedere consistenti aiuti ai settori colpiti da questi eventi calamitosi".