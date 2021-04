In Sardegna l'Rt più alto d'Italia

Il valore nell'Isola sale a 1,54

Di: Redazione Sardegna Live

In Sardegna si registra un indice Rt pari a 1,54, il valore più alto d'Italia secondo la bozza del monitoraggio Iss-Ministero della Salute sull'epidemia.

Il dato si riferisce alla settimana tra il 29 marzo e il 4 aprile. Dopo l'Isola vengono la Valle d'Aosta (1.39) e la Sicilia (1.22). Le tre regioni più virtuose sono invece Friuli Venezia Giulia (0.79), Emilia Romagna e Molise (a pari merito a 0.81).

In attesa che il ministro Speranza firmi in serata la nuova ordinanza, pare ormai certo che la Sardegna raggiungerà in zona rossa Calabria, Campania, Puglia e Valle d'Aosta.