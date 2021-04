Covid. Morte medico a Sassari, quattro indagati

Aveva contratto il virus mentre eseguiva un intervento nel Policlinico Sassarese ed era morto il 15 aprile di un anno fa

Di: Redazione Sardegna Live

Le indagini del sostituto procuratore Paolo Piras, eseguite dai carabinieri del Nas di Sassari e dai tecnici dello Spresal, hanno portato all'iscrizione sul registro degli indagati di quattro persone, accusate a vario titolo di omicidio colposo ed epidemia colposa nell’inchiesta per la morte del medico chirurgo Marco Spissu. Lo specialista di 72anni, già in pensione, ma che era tornato in attività per aiutare i colleghi nell'emergenza covid, aveva contratto il coronavirus proprio mentre eseguiva un intervento nel Policlinico Sassarese su un docente universitario, risultato positivo al Covid. Il medico è morto il 15 aprile di un anno fa.

Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, gli indagati sono quattro. Il coordinatore dell'unità di crisi dell'Area socio-sanitaria, Fiorenzo Delogu, sarebbe accusato solo di omicidio colposo perché avrebbe "rifiutato indebitamente l'effettuazione del tampone molecolare a Spissu". Gli altri tre, invece, sono accusati anche di epidemia colposa. Tra questi c'è Gianni Paolo Argenti, consigliere delegato del Policlinico Sassarese, che non avrebbe "fornito dispositivi di protezione individuale né adottato i provvedimenti necessari perché i lavoratori, in caso di pericolo per la diffusione del virus, potessero prendere le misure adeguate". Tra gli indagati anche il direttore sanitario del Policlinico, Angelo Pietro Melis, accusato di "non aver proposto all'amministrazione iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale sul rischio biologico Sars Cov-2". Sotto inchiesta anche Angelo Capriotti, responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Policlinico, che non avrebbe provveduto ad "individuare e valutare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro".