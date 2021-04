Bando MiSE macchinari innovativi. Solinas: "Non saremo esclusi da sostegni a piccole e medie imprese"

"Avviata interlocuzione con il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti"

Di: Redazione Sardegna Live

Con un accordo tra la Regione e il Ministero, anche la Sardegna potrà beneficiare di sostegni straordinari alle imprese, analoghi a quelli previsti dal bando Macchinari Innovativi-investimenti in tecnologie 4.0, rivolto alle micro, piccole e medie imprese presenti nei territori delle regioni cosiddette meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) individuate sulla base di parametri stabiliti dall’Unione Europea.

Lo ha comunicato il presidente della Regione Christian Solinas, che ha "già avviato una interlocuzione con il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, tracciando il progetto di un accordo quadro con il quale includere nei finanziamenti europei anche le imprese sarde".

Il bando mette a disposizione risorse nell'ambito del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR. La Sardegna, classificata dall'Ue come "in transizione" e non "meno sviluppata", potrà comunque essere ricompresa in un piano di interventi specifico. Il Mise ha manifestato al governatore l'intenzione di allargare le maglie dei destinatari delle risorse della coesione anche alla nostra isola, senza penalizzare altre Regioni italiane.