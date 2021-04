Scontro frontale nell'Orientale Sarda: grave un giovane senegalese

Il giovane è stato estratto dalle lamiere con l'aiuto di cesoie idrauliche e trasferito al San Francesco di Nuoro. Nell'altra auto due coniugi, che hanno riportato lievi ferite

Di: Giammaria Lavena

Incidente stradale sulla ss 125 Nuova Orientale Sarda. Alle ore 10,50 circa la squadra dei Vigili del fuoco di Tortolì è intervenuta a seguito di uno scontro frontale fra due autovetture in prossimità dell’ingresso di Lotzorai.

Tre le persone coinvolte a bordo delle due auto: in una marito e moglie, nell'altra un giovane senegalese. Per quest'ultimo, rimasto gravemente ferito, è stato necessario l’utilizzo delle cesoie idrauliche per estrarlo dalle lamiere.

Il ragazzo è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stato ricoverato in codice rosso per politrauma. I due coniugi invece sono stati trasferiti all'ospedale di Lanusei con lievi ferite.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco che hanno soccorso le persone e messo in sicurezza l’area, sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione contestualmente al servizio sanitario 118.