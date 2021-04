Auto in fiamme a Villacidro, individuato il possibile colpevole

L'uomo è stato convocato in caserma e gli è stato notificato il fatto di essere stato individuato

Di: Giammaria Lavena

Nella notte del 28 marzo scorso, attorno alle 2, a Villacidro sono andate a fuoco due auto, la prima in via Cagliari e la seconda in via Corte Casoni. Si è trattato di incendi dolosi e i carabinieri hanno intrapreso immediatamente le indagini. Una delle vittime aveva sollevato dei sospetti nei confronti di un 36enne del paese col quale aveva avuto dei dissidi e che aveva visto transitare in giornata più volte di fronte alla propria abitazione.

Sospetti che sono stati corroborati da un video nel quale l'autovettura del responsabile dell'incendio transita un attimo prima che si sollevasse la fiammata, anch'essa ripresa dalla telecamera nascosta. Le videocamere avevano ripreso l'autovettura del modello e della marca di quella posseduta dall'indiziato. Il mezzo presentava anche dei segni caratteristici, come uno stop bruciato, un’ammaccatura particolare e una variante sul modello base.

L'autore dell'attentato incendiario sarebbe un villacidrese, operatore socio-sanitario, vecchia conoscenza dei carabinieri del posto. È già stato convocato in caserma e gli è stato notificato il fatto di essere stato individuato. Gli è stato richiesto pertanto di eleggere un domicilio per le prossime notifiche, a casa propria o presso un avvocato di fiducia. Il tutto è stato trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari che valuterà gli elementi a carico del soggetto.