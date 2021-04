Arrivi in Sardegna, 2.846 controlli in 24 ore

In cinque viaggiano senza giustificato motivo

Di: Redazione Sardegna Live

Sono ripresi da lunedì 22 marzo i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Tra le ore 18 del 6 aprile e le ore 18 del 7 aprile, sono stati effettuati 2.846 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 1.050 nell’aeroporto di Cagliari e 446 in quello di Alghero; 792 nel porto di Olbia, 354 in quello di Porto Torres (dove sono stati individuati 3 positivi), 128 a Golfo Aranci e 76 a Cagliari. Sono stati effettuati anche 188 controlli nel territorio e notificate 5 contestazioni (3 in provincia di Sassari e 2 in Ogliastra) per spostamento senza giustificato motivo.