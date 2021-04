Al Marino di Alghero una stanza per gli abbracci: i pazienti Covid potranno incontrare i loro cari

"La presenza e il coraggio trasmesso dai familiari può aiutare i pazienti a reagire contro il virus, che li costringe a lunghi periodi di solitudine"

Di: Giammaria Lavena

Una stanza degli abbracci per dare la possibilità ai pazienti Covid di incontrare i propri cari. La struttura si trova nel reparto Covid-19 dell'ospedale Marino di Alghero e sarà utilizzabile già da sabato prossimo.

"Siamo felici, abbiamo lavorato tanto per mettere una stanza degli abbracci a disposizione dei nostri assistiti, che dopo tanta sofferenza potranno sentire la vicinanza dei loro cari", afferma Salva Piras, coordinatrice del reparto.

"La presenza e il coraggio trasmesso dai familiari può aiutare i pazienti a reagire contro il virus, che li costringe a lunghi periodi di solitudine - prosegue -. È uno strumento semplice e sicuro, che riduce il senso di isolamento e smarrimento".

La stanza degli abbracci è stata allestita al piano terra, all'aperto, davanti all'ingresso dedicato ai pazienti Covid, così da garantire la massima sicurezza ai familiari, che non entrano mai nelle zone rosse dell'ospedale.

Sarà permesso accedere all'area solo a un paziente per volta. Sono previsti abbracci a tre differenti altezze: una per i pazienti in barella, una per quelli in sedia a rotelle e una per quelli in piedi.