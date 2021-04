Gavoi. Covid, le persone positive sono 130

Il sindaco: “Visti i numeri non potevamo non intervenire drasticamente per perseguire e combattere in modo efficace la diffusione della pandemia”

Di: Redazione Sardegna Live

Le persone attualmente positive al virus Sars Cov-2 a Gavoi sono 130. Il centro della Barbagia di 2.500 abitanti è in zona rossa fino al 13 aprile, un provvedimento del sindaco, Salvatore Lai, preso in seguito al considerevole innalzamento dei contagi.

“Siamo consapevoli delle difficoltà e dei problemi che la zona rossa causa alle famiglie, alle attività produttive e commerciali, ma visti i numeri non potevamo non intervenire drasticamente per perseguire e combattere in modo efficace la diffusione della pandemia”, ha spiegato il primo cittadino.

“Siamo impegnati con tutte le nostre forze, con l’aiuto degli amministratori e dei dipendenti comunali, dei medici, infermieri e volontari, nel combattere una pandemia che non ci lascia respirare. Stando uniti – ha sottolineato - e con l’aiuto di tutti riusciremo ad uscirne tutti quanti assieme”.