Scomparsa da Aglientu. L'appello della figlia: "Aiutateci a trovarla"

L'anziana, vedova da poco più di due mesi, è affetta da sordità grave e non è autonoma.

Di: Redazione Sardegna Live

Silvana Gandola è scomparsa lo scorso 28 marzo. L’ultima volta è stata vista nei pressi della spiaggia di Torre Vignola e da quel momento non si sono avute più notizie.

"Aiutateci a ritrovare la mamma" è l'appello lanciato attraverso l'ANSA da Laura Rizzi, la figlia di della 79enne.

L'anziana, vedova da poco più di due mesi, è affetta da sordità grave e non è autonoma. Dal Portogallo, dove si era stabilita col marito dopo aver lasciato Torino, si è trasferita da poco in Gallura, dove ha una casa, con un'assistente arrivata nell'Isola con lei dal Piemonte. La mattina di domenica 28 marzo le due donne sono uscite di casa per fare una passeggiata verso il mare, ma da quel momento in poi di Silvana Gandola si sono perse le tracce.

"Spero di ritrovarla ancora viva", afferma la figlia, medico anestesista. Saputo della sparizione si è precipitata in Sardegna col marito. La scomparsa della madre si somma al lutto ancora fresco per la morte del padre, deceduto in Portogallo lo scorso gennaio.

"Non si sa che fine abbia fatto la mamma", dice mentre batte palmo a palmo il Nord Sardegna e distribuisce dei volantini con la foto di Silvana Gandola e il contatto telefonico dei carabinieri di Aglientu. "Siamo disperati - afferma -. Chiunque l'abbia vista ci dia notizie e ci faccia sapere: ogni informazione, anche la più banale, potrebbe essere importante".

Secondo Laura Rizzi sua madre "potrebbe aver raggiunto la strada provinciale 90 verso Badesi o potrebbe aver pensato di dirigersi verso qualche porto o aeroporto per tornare a Torino". Per lei "ogni strada è aperta”.