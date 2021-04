Ad Assemini 43 contagi. La sindaca. "Raddoppiati i casi rilevati dopo Sardi e Sicuri"

"Non tutti i cittadini risultati positivi hanno ricevuto la telefonata da parte di Ats. Vi assicuro di aver sollecitato più volte"

Di: Redazione Sardegna Live

Vi è però un'ulteriore criticità: "Non tutti i cittadini risultati positivi al molecolare durante lo screening del 27 e del 28 marzo hanno ricevuto la tanto attesa telefonata da parte dei medici di Ats. Vi assicuro di aver sollecitato più volte descrivendo l’ovvio stato di agitazione in cui versano queste persone. Per qualsiasi dubbio - sottolinea la sindaca - vi chiedo di continuare a scrivere alla mail sindaco@comune.assemini.ca.it (Non riesco a leggere messaggistica su Facebook)".

La sindaca di Assemini, Sabrina Licheri, ha fornito ai propri concittadini un importante aggiornamento sulla situazione coronavirus in città. "La piattaforma regionale oggi registra 43 casi positivi - scrive la Licheri -. La campagna di screening Sardi e Sicuri promossa da Ats ha, come tutti avevamo immaginato, fatto salire, praticamente raddoppiato, il numero delle persone positive al coronavirus".

E conclude: "Per l’attivazione del servizio di raccolta speciale dei rifiuti (questa viene attivata direttamente dal comune solo quando Ats comunica ufficialmente i nominativi delle persone in isolamento) scrivere a covid19@comune.assemini.ca.it".