Vaccini: consegnate in Sardegna 40mila dosi di Pfizer

Di: Redazione Sardegna Live

Sono state consegnate oggi in Sardegna altre 40mila dosi di vaccino Pfizer.

Lo apprende l'ANSA dall'assessore della Sanità Mario Nieddu.

Il quantitativo corrisponde al 2,7% di 1,5 milioni di dosi che - come annunciato dalla struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo - raggiungerà le Regioni entro domani. Si tratta del lotto più consistente del farmaco dall'inizio della campagna e servirà in particolare per la vaccinazione dei più vulnerabili.

A partire dal 19 aprile ed entro giugno dovrebbero poi essere recapitate circa duecentomila dosi di Johnson&Johnson.