Nuoro. Dati in rapido peggioramento: il sindaco chiude le scuole cittadine e limita gli spostamenti

"È stata una decisione sofferta e presa a malincuore, ma necessaria perché la situazione preoccupa e dobbiamo evitare che il numero dei casi cresca ulteriormente"

Di: Redazione Sardegna Live

Considerata la situazione epidemiologica del Comune Nuoro, che presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus Sars-Cov2, il sindaco Andrea Soddu ha emesso l’ordinanza che dispone, a decorrere dalle ore 00:01 del 07/04/2021 e sino alle ore 24:00 del 20/04/2021, per la durata di 14 giorni, la chiusura delle scuole secondarie di primo e secondo grado cittadine.

Una misura che al momento esclude le prime medie, le scuole di primo grado e dell’infanzia e gli asili nido la cui apertura è consentita dal dpcm. Il sindaco si riserva, previa interlocuzione con i dirigenti scolastici, la possibilità di chiudere anche i suddetti plessi qualora si dovessero verificare casi di focolai di contagio.

L’ordinanza arriva a seguito dell’aumento dei casi comunicati da Ats. Secondo il dato aggiornato a oggi, 6 aprile, sono infatti 251 i casi di positività al Covid. Con un deciso aumento negli ultimi giorni che ha coinvolto soprattutto i più giovani, portando il dato su livelli che richiedono la massima attenzione da parte delle autorità e degli stessi cittadini. Le persone attualmente in quarantena sono invece 94.

Nel provvedimento sono previste anche limitazioni agli spostamenti: sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal comune, se non per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute e situazioni di necessità. Vietati anche gli spostamenti verso case private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

«A seguito di un aumento del numero dei contagiati soprattutto tra i più giovani – dichiara il sindaco Andrea Soddu – ho adottato un’ordinanza che contiene alcuni provvedimenti a tutela della salute pubblica. È stata una decisione sofferta e presa a malincuore, ma necessaria perché la situazione preoccupa e dobbiamo evitare che il numero dei casi cresca ulteriormente. Il provvedimento riguarderà le scuole cittadine che verranno chiuse fino al miglioramento della situazione epidemiologica in città, e gli spostamenti che potranno esserci solo per comprovati motivi. Per ora abbiamo voluto salvaguardare le attività commerciali, già pesantemente provate dall’emergenza sanitaria, invitando i gestori a osservare e far osservare ai propri clienti tutte le norme contenute nell’ultimo dpcm come l’utilizzo della mascherina, il contingentamento degli ingressi, l’igienizzazione personale e la sanificazione continua dei locali. Una raccomandazione che estendo a tutti i cittadini: il momento è critico e serve la collaborazione di tutti per riportare la curva sui livelli accettabili e per tornare presto a una vita normale, confidando anche in un’accelerazione della campagna vaccinale che rimane il più importante strumento a nostra disposizione per debellare il virus. Vi invito ad avere atteggiamenti responsabili e ad evitare assembramenti nei luoghi pubblici e nelle vostre case».