Schianto mortale fra Ottana e Sarule: c'è una vittima

Scontro fra due auto. Un morto e una persona incastrata fra le lamiere

Di: Redazione Sardegna Live

Schianto mortale sulla Strada provinciale 17 fra Ottana e Sarule.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta in prossimità del bivio per Olzai, in seguito a un terribile incidente stradale causato forse dal mancato rispetto di uno stop.

Secondo quanto riferito, nello scontro fra due auto un operaio forestale 57enne di Olzai, Salvatore Corbu, è morto. Il conducente dell'altro mezzo, estratto dalle lamiere, è rimasto miracolosamente illeso. La vittima lascia la moglie e tre figli.

Sul posto anche il 118 e i carabinieri.