Contatta escort su Telegram ma si trova davanti un trans venezuelano: costretto a pagare

Disavventura hot per un 24enne cagliaritano, minacciato con un coltello ha dovuto sborsare cento euro

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo aver contattato una escort su Telegram ha contrattato per una prestazione sessuale ricevendo l’appuntamento nella casa della professionista a Quartu. Una volta sul posto, però, il giovane si è trovato davanti a un trans venezuelano.

Così il cliente, un 25enne di Cagliari, ha deciso di tirarsi indietro comunicando al suo interlocutore di non voler più consumare il rapporto e di voler abbandonare l'appartamento.

La escort-trans avrebbe reagito minacciando con un coltello il cliente: "Pagami ugualmente o per te finisce male", gli avrebbe urlato invitandolo a consegnare ugualmente i cento euro pattuiti prima di allontanarsi. Il giovane ha così effettuato la transazione online sull'Iban del professionista tramite smartphone. Ma una volta uscito per strada è corso dai carabinieri della locale Compagnia per denunciare l’accaduto.

I militari sono subito risaliti al responsabile mediante i dati del pagamento ed è scattata la denuncia per estorsione.