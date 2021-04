Quartu. Minaccia cliente che rifiuta di pagare una prestazione sessuale non consumata

La vittima, secondo quanto da lui raccontato, ha cercato sui social una escort. Ne ha contattata una e fissato un appuntamento. Arrivato all'incontro il 25enne ha scoperto che le foto viste sui social non corrispondevano alla realtà

Di: Redazione Sardegna Live

Ha cercato sui social una escort. Ne ha contattata una e chattando ha fissato un appuntamento in una abitazione a Quartu. Arrivato all'incontro, la vittima, un 25enne cagliaritano, ha scoperto che le foto viste sui social non erano di una donna, ma di un transessuale. Il giovane ha così rifiutato il rapporto con il 27enne sudamericano e ha cercato di andare via.

Il sudamericano lo ha però bloccato, minacciato con un coltello e obbligato comunque a pagare la prestazione: 100 euro bonificati sul suo conto corrente bancario.

Questo è quanto raccontato dal cagliaritano ai carabinieri. Il 25enne, infatti, uscito dall'abitazione è andato in caserma per denunciare l’accaduto. I militari dell'Arma, dopo alcune verifiche, sono risaliti all'identità del giovane sudamericano e lo hanno differito.