Vaccini. Al via adesione per tutti i sardi dai settant’anni in su

Da oggi anche i nati nel 1947, 1948, 1949, 1950 e 1951 potranno esprimere il proprio consenso a essere vaccinati registrandosi sul portale della Regione

Di: Redazione Sardegna Live

La campagna di vaccinazione anti-Covid apre a tutti i sardi dai settant’anni in su, non esenti dal ticket per patologia. Lo comunica l’assessorato regionale della Sanità, con un nuovo aggiornamento delle modalità di adesione attraverso la piattaforma dedicata vaccinocovid.sardegnasalute.it.

Da oggi anche i nati nel 1947, 1948, 1949, 1950 e 1951 potranno esprimere il proprio consenso a essere vaccinati registrandosi sul portale della Regione. Le persone registrate alla piattaforma saranno contattate con un sms che riporterà l’indicazione di luogo e ora per la vaccinazione.

I cittadini che a causa di una patologia risultassero esenti dal ticket o che fanno parte della categoria dei “pazienti fragili”, non dovranno iscriversi alla piattaforma e saranno contattati direttamente dall’Ats.

Si amplia quindi la platea dei soggetti chiamati a esprimere il proprio consenso attraverso il portale della Regione, che fino a oggi aveva incluso i cittadini ultraottantenni, gli ultrasettantenni fino al 1946, il personale docente e non docente delle scuole statali e paritarie e il personale della polizia municipale presente negli elenchi forniti alla Regione dai Comuni.

Vai al portale della Regione