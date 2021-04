Covid, Agenas: ricoveri in terapia intensiva risalgono verso soglia critica

E' cresciuto del 7% in una settimana il numero dei ricoveri in terapia intensiva, passando dal 15 al 22%

Di: Giammaria Lavena

Aumentano vertiginosamente i ricoveri Covid in Sardegna: in una sola settimana sono cresciuti del 7% nei reparti di terapia intensiva e del 5% in quelli di medicina. E' quanto emerge dal monitoraggio giornaliero fatto dall'Agenas. Nel dettaglio la percentuale di posti letto nelle intensive occupata da pazienti positivi passa al 15% di lunedì 29 al 22% di ieri, con un ulteriore aumento del 2% rispetto al giorno di Pasqua.

Ci si avvicina dunque nuovamente alla soglia critica del 30%, ovvero il limite stabilito dal governo prima che si verifichi un sovraccarico nelle strutture ospedaliere. Cresce anche la pressione dei ricoverati nelle cosiddette aree "non critiche": dal 12% del lunedì della Settimana Santa al 17% di Pasquetta (+1% rispetto a domenica 4 aprile).

Nell'ultima rilevazione dell'Unità di crisi regionale, i pazienti attualmente ricoverati in reparti ospedalieri sono risultati 323, mentre nei non intensivi 278 e 45 in terapia intensiva. Appena uscita dalla fascia bianca la Sardegna aveva raggiunto quota 199 ospedalizzazioni da Covid.