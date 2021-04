Covid, a Cagliari ancora su i contagi: 458 con 43 ricoveri, sale la media giornaliera

Truzzu: "A Pasqua tutto liscio grazie ai controlli. Ma nei giorni scorsi per alcuni nuovi contagi abbiamo chiuso un'altra scuola e gli uffici comunali di via Sauro"

Di: Giammaria Lavena

Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha fatto il punto sulla situazione contagi in città dopo la Pasqua in zona rossa: "E' filato tutto liscio - ha comunicato -, grazie ai controlli e alla responsabilità dimostrata dalla gran parte dei cittadini durante il ponte pasquale. Poche le sanzioni applicate, a conferma che le regole sono state ampiamente rispettate".

"Se questo fa ben sperare - ha proseguito -, sul fronte dei contagi nei giorni scorsi abbiamo registrato dei nuovi casi che hanno portato alla chiusura di un'altra scuola e degli uffici comunali di via Sauro".

"Il totale dei positivi è di 458 con 6 nuovi ingressi in ospedale, per un totale di 43 ricoveri. Sono invece 98 i nuovi positivi dall'inizio di aprile, con la media giornaliera ancora in aumento da 18,9 a 19,6", ha concluso il primo cittadino.