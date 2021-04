Vaccini. Frenata somministrazioni in Sardegna per le festività: solo 39 a Pasqua

Poco più di 2mila invece a Pasquetta, circa 4mila sabato, venerdì erano stati oltre 8mila. Sardegna ancora agli ultimi posti col 72,8% delle dosi somministrate

Di: Giammaria Lavena

Frenata nella somministrazione di vaccini anti Covid nell'Isola in occasione delle festività pasquali. Sono state solo 39 le prime dosi inoculate in Sardegna nel giorno di Pasqua, (36 over 80 e 3 nella categoria "altro") e 2.030 a Pasquetta. Già alla vigilia, sabato, si era registrato un calo vertiginoso, con poco più di 4mila dosi somministrate a fronte di oltre 8mila raggiunte il venerdì.

Calo che conferma la presenza dell'Isola agli ultimi posti nella classifica stilata giornalmente nel report sui vaccini: 72,8% delle inoculazioni, ovvero 263.309 sulle 361.870 consegnate. In totale è stato vaccinato il 16,15% della popolazione, di cui con la prima dose il 11,79% e il 4,36% con il richiamo.

A partire dal 19 aprile dovrebbe entrare nelle disponibilità della Regione anche il quarto vaccino approvato, Johnson&Johnson, che dovrebbe aiutare a velocizzare le operazioni, visto che verrà somministrato in un'unica dose. Questa settimana dovrebbero aprire i nuovi hub di Oristano e Quartu.