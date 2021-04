Pasqua e Pasquetta, controlli nel Nuorese: identificate 538 persone

I servizi straordinari messi in campo dalla Questura di Nuoro sono stati improntati a verificare il rispetto delle nuove restrizioni determinate dal passaggio in “zona rossa” in occasione delle festività pasquali

Di: Redazione Sardegna Live

Pasqua intensissima per gli uomini della Polizia di Stato a Nuoro, sin dalla giornata di sabato 3 aprile, sono scattati i controlli disposti dal Questore di Nuoro, Dott. Alfonso Polverino, volti a vigilare affinché tutti rispettino le regole per il contenimento dei contagi Covid-19 e non si formino assembramenti nelle piazze abitualmente frequentate dai giovani.

L’imponente macchina dei servizi predisposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica hanno interessato il Capoluogo e non solo, gli agenti hanno presidiato le località rivierasche della provincia solitamente frequentate dai turisti o dagli stessi cittadini proprietari di seconde case, senza tralasciare i luoghi di montagna raggiunti per le scampagnate di Pasquetta.

I servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dalla Questura di Nuoro per questo fine settimana sono stati improntati a verificare il rispetto delle nuove restrizioni determinate dal passaggio in “zona rossa” in occasione delle festività pasquali.

In tale contesto nelle giornate di domenica 4 aprile, Pasqua, e lunedì 5 aprile, Pasquetta, sono stati impegnati gli equipaggi della Sezione Volanti e degli Uffici della Questura, della Squadra Mobile, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Siniscola, Macomer e Tortolì, della Polizia Stradale, supportati dagli uomini del Reparto Volo di Fenosu, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno effettuato coordinati e capillari controlli nelle piazze e nelle strade maggiormente interessate da fenomeni di aggregazione sociale, nonché lungo le zone costiere di Budoni, San Teodoro, Siniscola, Tortolì, Arbatax e Bosa.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati, complessivamente, 73 posti di controllo, sono state identificate 538 persone, sono stati controllati 499 veicoli, e sono state elevate 4 sanzioni amministrative nel Capoluogo e 5 nei centri cittadini di Siniscola e San Teodoro, per violazioni della disciplina di contrasto al Covid-19. Inoltre, sono state rilevate complessivamente 4 infrazioni al C.D.S. per la mancata revisione periodica del veicolo.

Nell’ambito dei dispositivi programmati nel Capoluogo e nei Comuni di Siniscola, Budoni, San Teodoro, Bosa e Tortolì sono stati attuati 23 controlli di esercizi pubblici per la somministrazione di cibi e bevande.

I controlli sulla mobilità intercomunale e interprovinciale sono stati svolti dalla Sezione di Polizia Stradale di Nuoro, nell’ambito dei compiti d’Istituto. Nel corso delle attività sono stati eseguiti 7 posti controllo, controllate 41 autovetture e 66 persone, irrogate 4 delle 9 sanzioni amministrative complessive per violazioni della disciplina di contrasto al Covid-19 ed elevata un’infrazione al C.D.S. per mancata revisione del veicolo.