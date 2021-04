Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo dell’illuminazione: 45enne trasportata al policlinico in codice giallo

Sul posto la Polizia Locale

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di 45 anni questa mattina era a bordo della sua Nissan Micra quando, percorrendo la via Cadello in direzione Pirri, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a urtare contro un palo dell'illuminazione pubblica.

La conducente del veicolo è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata in codice giallo al policlinico. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di legge.