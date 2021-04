Cagliari e provincia. Pasqua tranquilla, il bilancio dei Carabinieri: 5 persone sanzionate perché senza mascherina

Di: Redazione Sardegna Live

Una Pasqua complessivamente molto tranquilla ha accompagnato ieri lo sforzo effettuato dai carabinieri sulle strade della Provincia di Cagliari. “Si sono viste pochissime persone in giro e quasi tutte avevano un buon motivo per trovarsi fuori casa – hanno fatto sapere i militari -. Anche i luoghi maggiormente attrattivi, quali le spiagge della città e della provincia, sono andate deserte”.

Le persone sanzionate per essere state sorprese a circolare senza mascherina sono state cinque, due a Cagliari in Via Is Mirrionis, uno a Serramanna, uno a Serrenti e uno a Giba.

In particolare, in quest’ultimo centro, i carabinieri della locale Stazione, nel corso dei vari controlli tesi a verificare il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione della pandemia, hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari un operaio 50enne di Siliqua. L’uomo, sorpreso senza i dispositivi di protezione individuale, ha rifiutato di indossare la mascherina nonostante l’invito rivoltogli dai militari.