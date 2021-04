Con la moto fuori strada: giovane di Oristano in gravi condizioni

E' al Brotzu in prognosi riservata

Di: Redazione Sardegna Live

Sono gravi ma stazionarie le condizioni di salute del giovane di Oristano finito fuori strada mentre era in sella alla sua moto venerdì a Villaurbana. Il giovane è ricoverato al Brotzu di Cagliari in prognosi riservata dopo aver riportato un trauma cranico e diverse fratture agli arti. Non sarebbe in pericolo di vita.

Lo schianto poco prima delle 17 di ieri lungo la Sp 35, tra Siamanna e Villaurbana. Il centauro era in viaggio verso Oristano quando, alle porte di Villaurbana, ha perso il controllo della sua Honda finendo fuori strada.

Immediati i soccorsi. Sul posto è giunta una equipe del 118 che ha richiesto il supporto dell'elisoccorso per trasferire il ferito a Cagliari.