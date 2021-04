Foto dell'assessora su panchina rossa per le donne vittime di violenza: polemica a Oristano

"Monumento profanato per puro narcisismo", si dimette commissione la Commissione per le Pari opportunità in Consiglio comunale

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Carmen Murru

La commissione Pari opportunità del Comune di Oristano si è dimessa in blocco dopo la pubblicazione di una foto che ritrae l'assessora comunale ai Servizi sociali Carmen Murru seduta con la fascia tricolore sulla panchina rossa, nel chiostro del Comune, dedicata alle donne vittima di violenza.

"Uno sfregio", così hanno definito la foto la commissaria di Pari opportunità Patrizia Cadau, la presidente Pasqualina Pippia, la consigliera Marina Canoppia e i vice presidenti Gigi Mureddu e Alessandra Pusceddu che hanno rimesso il mandato "per l'uso strumentale delle tematiche della Commissione e della violenza di genere da sempre impegnate nel contrasto delle varie forme di discriminazione social, in prima linea contro l'abuso delle donne e dei bambini".

"E' un gesto gravissimo quello di pubblicare una foto dell'assessora sorridente seduta un monumento che rievoca un evento tragico - spiega Patrizia Cadau - e lo è tanto più se pensiamo che l'assessora è stata invitata a rimuovere quella foto gioiosa in un contesto tragico. E' inaccettabile con tutto il lavoro che facciamo per chiedere alle istituzioni rispetto per una ferita sempre aperta e che una assessora per puro narcisismo sfregi in significato di una opera in disprezzo alla sensibilità comune. Se queste tematiche non le capisce un rappresentante istituzionali per di più donna, come pretendiamo che lo capisca il cittadino? - si chiede la commissaria Cadau - Chiediamo rispetto per una tematica tragica e per un monumento così importante per la sensibilizzazione sul femminicidio, profanato per puro narcisismo".