Cagliari. L'appello del sindaco Truzzu: "Evitiamo assembramenti"

Il sindaco di Cagliari scrive sui social: "Ancora una volta, vi invito a comportarci in modo responsabile"

Di: Redazione Sardegna Live

E’ un appello alla responsabilità quello che il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha voluto fare sui social nel giorno in cui in Sardegna, così come in tutta Italia, è scattata la zona rossa. “In questi giorni le restrizioni sono ancora più rigide e i controlli più intensi. Ancora una volta, vi invito a comportarci in modo responsabile – scrive Truzzu sulla propria pagina Fb –Adottiamo le ormai consuete precauzioni, rispettiamo le regole sulle uscite e le visite a parenti e amici ma soprattutto evitiamo assembramenti, all'aperto e nelle case”.

“Salvo decisioni contrarie, il nuovo Decreto legge in vigore dal 7 aprile non ci restituirà la zona gialla sino a fine mese, ma se sapremo rispettare le regole e comportarci responsabilmente - come abbiamo già dimostrato di saper fare - potremo presto tornare a essere un po' più liberi” ha aggiunto Truzzu.